Nejdříve po deštivé noci zahnali mraky zaklínadlem „Kůry, můry ven!“ Povedlo se a pak už celé dopoledne na sluníčku plnili dovednosti, jako například překážkový „let na koštěti“, hod koštětem, prolézání pavučinou, rozpoznávání přísad a vůní do lektvarů, vymýšlení zaklínadel, divoký tanec u ohně za doprovodu písničky „Pět ježibab“. S ježibabou z proutí jsme spálili i všechny „věci“, které chceme poslat pryč a které nás štvou…

Přáli jsme si, aby odešlo, co se v nás a okolo nás nashromáždilo a aby po magické noci přišlo do života světlo a láska. To přejeme i vám!

Kolektiv a děti MŠ Břeclav, Okružní 7