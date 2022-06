Čejč po 800 letech. Rodáci obdivovali výstavy i sportovní výkony fotbalistů

Uplynulo již osm stovek let od založení obce Čejč a ta si tuto událost nenechala jen tak ujít. Uspořádala velkolepou třídenní oslavu s podtitulem a v duchu Setkání rodáků. Akce odstartovala v pátek vysazením obecního stromu a tradičním májovým putováním vinnými sklepy. V podvečer přišel na řadu sport v podobě exhibičního utkání SK Čejč - SIGI TEAM a večer patřil Hudebnímu pikniku pod kaštany. V sobotu obec žila výstavou mapující 800 let obce a 100 let kopané , při které nechyběl bohatý kulturně - sportovní program a na závěr večera koncert zpívajícího právníka Ivo Jahelky a stand up comedy Lucie Macháčkové. Neděle patřila mši svaté za rodáky a občany Čejče, pak folkloru a samozřejmě fotbalu. Příjemným zpestřením byl i tradiční řemeslný jarmark. Děkujeme panu Janu Koutnému za dnešní příspěvek.

Oslavy 800 let obce a 100 let kopané v Čejči. | Foto: Se souhlasem obce Čejč.