Na "učňáku"jsme měli předmět Ekonomika obchodu a technika prodeje, proto vím, že při každém prodeji zboží musí mít prodávající určitý zisk, z kterého nakupuje další zboží, platí mzdy zaměstnancům, daně atd. Ale nějak se přiznám některé ceny mě, nejen mě, zaskočily.

Na internetu jsem viděl fotografie cenovek, které někdo nafotil v obchodě se zeleninou a z těch čísel, které jsem na nich viděl se mi zatočila hlava. Zdá se mi, že u nás začínají být brambory, které jsme vždy u nás pěstovali a byli jsme bramborářská velmoc, dražší než banány, které dovážíme. Myslím, že tam byla paprika za 130 Kč za1 kg, hrášek 119 Kč za 1kg. Bylo tam více nafocených cenovek, jen tyto mě utkvěly v paměti, protože jsem byl z těch čísel vedle.

Vyrůstal jsem na vesnici, proto vím, že na každé vesnici bylo JZD, v něm byly kravíny, drůbežárna, vepřín. Myslím, že jsme byli soběstační ve výrobě potravin. Nikdo nám nenařizoval jak máme zacházet s přírodou, již naši předci věděli, že příroda má své zákony a dodržovali je. V dnešní uspěchané době je asi těžce pochopitelné, že lidé dříve nechali vše na přírodě, ta si se vším poradila sama nejlépe.

Na internetu jsem si přečetl článek, ve kterém se psalo, že nyní je v půdě víc pesticidů, než bylo dříve. Nedivím se tomu. Dříve fungoval řetěz -na poli vyrostla úroda a krmivo pro dobytek, dobytek vlastně vyrobil hnojivo, které se vrátilo do země. I když se vše modernizuje, tento řetěz byl měl platit stále.

Myslím, že jsem do dnešní doby nepoužitelný, nechápu ji. Pokud mi někdo vysvětlí v čem se pletu a to co nechápu, budu jen rád.

Vlastimil Tělupil