Tento projekt Erasmus+ byl již můj čtvrtý, a tak jsem moc dobře věděl co očekávat. Ale i tak mě v pár věcech překvapil. Byl v karibském Sint Maartenu. Ostrov se dělí na jižní holandskou část a na severní francouzskou část. Téma bylo Capture Nature nebo-li zachyť přírodu a jsem rád, že bylo velmi otevřené. Workshopy jsme začínali okolo 9:30 a trvaly do oběda. Poté další aktivity končily mezi druhou a třetí hodinou odpoledne. Na mnou absolvovaných projektech končívaly tyto aktivity klidně až okolo večeře, takže mě tato skutečnost příjemně překvapila. Měli jsme také tzv. INTERCULTURE NIGHTS, které se uskutečňují na každém projektu a je to i jedna z mých nejoblíbenějších aktivit. Jedná se o krátké prezentace o zemích, které se účastní projektu. Představují se zde různé zvyky, tance, jídlo a celkově cokoliv co si můžete představit pod slovem kultura.