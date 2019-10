Ale zatím se mi to nedaří. Možná si řeknete, je to "až" od prosince, ale již máme říjen, listopad a za chvíli je tu prosinec a s ním i tato úprava jízdenek na železnici.

Je pravda, že jezdím vlakem jen tam, kde nemám jinou možnost, ale stejně se mě to dotkne. Jezdím za otcem do Otrokovic vlakem, jinou možnost nemám, tak přemýšlím co to pro mě bude znamenat. Pokud jsem toto nařízení správně pochopil, tak si koupím jízdenku na hranice Jihomoravského kraje, pak si musím koupit jízdenku do Zlínského kraje, do cíle své cesty. Stejně musím postupovat když pojedu do Slavičína, který je patnáct kilometrů za Luhačovicemi. Chápu to správně?

Pořád nemohu pochopit jestli pojedu dál stejným vlakem,nebo budu muset přestoupit do jiného vlaku?Kde si koupím jízdenku do jiného kraje? Ve vlaku, nebo v pokladně? Jaká bude návaznost spojů kdybych musel přestoupit do jiného vlaku? Jaké budou ceny jízdenek? Budou platit různé ceny nebo bude jednotný tarif? Možná se vám zdá, že se ptám dost naivně, ale rád bych věděl více. Jak bude celý tento systém fungovat?

Smířil jsem se s tím, že i když jsem odpracoval v dopravě a logistice čtyřicet roků, systém IDS chápu asi tak z deseti procent, ale toto nařízení nechápu vůbec. Ale třeba mi někdo pomůže toto nařízení o zrušení jízdenek ČD pochopit.

VLASTIMIL TĚLUPIL