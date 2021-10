Přispět do sbírky mohou lidé i na webu www.kolacprohospic.cz , kde si vyberou z deseti hospiců provozovaných Charitou. Další možností je i věnovat peníze přímo na sbírkový účet 42 00 06 59 31/ 6800. Jako odměnu na webu najdou recept na koláč od patronky Petry Burianové. „Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět do tradiční akce Koláč pro hospic. Dary z této sbírky umožní Charitě zkvalitnit hospicové služby, ale také rozšířit péči o další nevyléčitelně nemocné a umírající,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.