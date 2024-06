V Charvatské Nové Vsi se opět konal tradiční závod jízdních kol bez převodů, známý jako Závod O dušu. Přes sto účastníků se vydalo na trasu vedoucí přes Valtice a Lednici, přičemž počasí nakonec přálo. Nejrychlejšími byli Zdeněk Straka a Kristýna Hrubanová, zatímco nejstarším účastníkem se stal Václav Zajdák.

Charvatská Nová Ves hostila Závod O dušu. Cyklisté projeli Valtice i Lednici | Foto: Miloš Rufer

Opět po roce se v Charvatské Nové Vsi odstartoval závod jízdních kol bez převodů, Závod O dušu. Tentokrát se startovalo již dopoledne a až do poslední chvíle nebylo jisté, zda to nebude také v dešti. Počasí naštěstí vyšlo, takže přes sto jezdců vyrazilo na trat z Charvatské do Valtic, pak Lednice a opět Charvatská, tedy přes dvacet kilometrů.

Nejrychlejším byl jezdec Šakal (Zdeněk Straka), který závod zvládl za necelých 35 minut. Rychlou ženou se stala Kristýna Hrubanová s časem 43 minut. V kategorii mládežníků do osmnácti let vyhráli Jakub a Nikol Třetinovi. Nejlepší masku vyhráli Skoti, kteří i ukázali jak to mají s kilty. Nejstarším účastníkem byl Václav Zajdák, ročník 1943. Nejstarší ženou závodu se stala Isabela Grygarová, ročník 1958. Výherce tomboly si pak odvezl nové kolo od starosty města Břeclavi Svatopluka Pěčka.

Předávání cen se také zúčastnili také starostka Znojma Ivana Solařová a poslanec Parlamentu České republiky Miloslav Janulík.

Mimo závod se závodu zúčastnila také cyklorikša z Domova seniorů v tropické úpravě. Ta pro technickou závodu cíle nedosáhla, přesto její posádka dostala Cenu útěchy. Velké poděkování patří týmu, který těžký stroj odvezl dodávkou až do Domova seniorů.