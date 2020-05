Poslůchajte,…sem, to tu už psal,…všecko co si tu přečtete, tož berte trochu s rezervů, aj když je to svatá pravda. Sú věci o kterých sa píše furt dokola a je to jak házání hrachu na zeď. Vlastně už sa píše dokola aj o tem, že sa píše o tem samem furt dokola.

Bystrá šoférka volala v zimě policajtom, že je po celé Nádražní rosypané sklo. Četníci to obhlédli jak sa sluší a patří, a když ocuckali podle amerických filmů kůsek teho skla, zjistili, že to néni sklo, ale sůl, co sypů cestáři, aby sme sa neklzali.

Chvála všeckým, co bráňá roznášání bacilů tej bestie barjakýma hadérkama, kerýma sa zakrývajů. Bacile sa držá kůsíčků žgrind nebo aj soplu a při pčíknutí možů letět "sakra" daleko.

Si představte, že jak netékla totkaj na velikonoce voda v celých Pavlovicách, tak to vypl nejaký dacan od Štrabagu, kerý si napůšťal navrchu u Zlochového cisternu, aby mohl cákat na silnic. Asi zapomněl, kerým kohůtkem při půšťání otáčal, tak zavřel rači všecky, keré viděl.

Jeden chlap dycky říkával, že sa majů lidi moc dobře a řešá kraviny, protože si nepamatujů válku. Válka nedošla, ale došel Covid a naráz sa všecí milujů a majů o všeckých strach a děkujů si do všeckých možných línijí a tož doufám, že to vydrží aj po všeckých tych útrapách. To bude na zemi, tak kráááásně!

Nebudu menovat mamlasa, co sa mňa ptal, co vlastně na radnici dělam. Řekl sem mu, že to mam v názvu mojéj funkce, né? Staram sa o místo starosty. Tak sa mňa zeptal, když su tak chytrý, esli mosim mět aj nejaků školu. Říkam mu že néé. Tož enom mezi zuba procedil, že može teda kandidovat každý d… Hm,..može.

Ode dneška je otevřítá knihovna. Ve vnitřku si nezapomeňte ošudlit ruky dezinfekců a zadržujte co nejdél dech,… to take može pomoct.

Chystá sa v sokolovně na čtvrtek zastupitelstvo. Chceli sme to udělat skrzevá dodržávání rozestupů mezi lidma na hřišti Slavoja, ale hřišťák nás tam nechcel pustit, že bude zrovna zalévat trávu a moseli by sme tam byt v pršiplášťách a gumákách. Esli ste zvědaví na vyměňování názorů na konci, tož nic nebude, páč bude čut enom starostu z mikrofónu, který bude mět tak krátký gábl, aby k nikemu druhému nedočáhl.

Esli budů nebo nebudů hody zatim nikdo neví. Je to o tem, jak moc budem chrchlat a esli byl první stárek na Babišovej svatbě. Podle teho sa to prej řídí.

Kůpila sa za traktor nádrž na zalévání stromů a květin, ale čeká sa, až naprší, aby byla čim naplnit.

Pošta zasej zpřehledňuje otevírací dobu. Dívajte sa večer na sportku, otevírá sa podle vytáhlých čísel.

PETR HASIL

místostarosta Velkých Pavlovic