Samozřejmě, začátky jsou nezapomenutelné. Psal se únor roku 2006, kdy jsme se rozhodli založit oficiálně muziku. Nadšení bylo obrovské, měli jsme za sebou pár odehraných hraní ve sklepech svých přátel a pár veřejných akcí. Byla to léta, kdy se nám začala zúročovat práce v hodinách „hudebky“ , kterou jsme absolvovali v Kloboukách u Brna.

Co to pro vás znamenalo, když před dvěma lety přišel zákaz konání veřejných vystoupení a který prakticky s malými omezeními či komplikacemi trval donedávna?

Jedním slovem šok. Museli jsme ze dne na den zrušit spousty nasmlouvaných představení. Museli jsme zrušit přípravu na koncert k 15. výročí muziky, který jsme plánovali ale hlavně to bylo omezení našeho společného setkávání se, což nám chybělo nejvíc. Máme muziku něco jako druhou rodinu, protože společně strávíme i několik desítek hodin týdně a toto vše bylo jako mávnutím kouzelného proutku zrušeno. No, nebylo to veselé. Na druhou stranu jsme více času věnovali rodinám. A taky jsme se všichni naučili používat komunikační nástroje, které nám daly možnost alespoň částečně nahradit naše společné debaty o směřování muziky.

Už se blýská snad na lepší časy. Co chystáte a co připravujete?

Začíná se vše vracet do normálu, musím říct, že zájem o hraní je obrovský. Lidé se chtějí setkávat, chtějí se bavit a chyběla jim naše muzika. Jsme plni elánu, naše ruce si trochu odpočaly, a tak začínáme naplno zkoušet. Protože míváme zkoušky v boleradickém divadle, kde divadelníci připravují aktuálně nové hry, tak je v tomto svatostánku múzy Thálie poměrně rušno. A právě tady připravujeme nejbližší akci – na ni se hodně těšíme. Budou to Babské Rady Českého rozhlasu Brno, kde budeme také koncertovat a na kterou bychom chtěli srdečně pozvat všechny vaše čtenáře. Program začne v boleradickém divadle ve čtvrtek 7. dubna v půl osmé večer.

Jiří Janda