Novinkou v nabídce zámku je náznaková expozice přibližující apartmán, ve kterém bydlel poslední majitel zámku z rodu Lichtenštejnů, kníže František I. „Knížecí byt je poslední částí druhého podlaží zámeckého paláce, která dosud nikdy nebyla zpřístupněna veřejnosti. V deseti komnatách jižního křídla zámku byly zrestaurovány výmalby, dveře, okna, tapety i několik historických kamen,“ zve správa zámku.

Praktické informace

Otevírací doba

Reprezentační okruh

1. ledna – 24. března zavřeno

25. března – 30. dubna út – ne 10.00 – 16.00

Květen, říjen út – ne 9.00 – 16.00

Červen – září denně 9.00 – 17.00

Listopad út – ne 10.00 – 14.00

Prosinec zavřeno

Vstupné: dospělí 230 korun, důchodci, mládež 18 -25 let, držitelé průkazu ZTP 180 korun, děti 6 -17 let 90 korun

knížecí apartmán

1.1. -3.2. zavřeno

4. 2. – 31.3. pá – ne 09.00 – 16.00

duben – květen čt – ne 10.00 – 17.00

Červen – září: denně 10.00 – 17.00

1. října- 18. prosince 10.00 – 17.00

19. – 31. prosince zavřeno

Vstupné dospělí 160 korun, důchodci, mládež 18 -25 let, držitelé průkazu ZTP 130 korun, děti 6 -17 let 60 korun