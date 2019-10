Čtenář reportér: Do školy jsme chodili pěšky

Něco se asi změnilo, my jsme do školy chodili,dnešní děti znají „rodičovské taxi“. Jsem ze staré školy a s tímto rodinným taxíkem nesouhlasím. Třeba i proto, že jsem sám od šestého do devátého ročníku dojížděl autobusem do ZDŠ Slavičín, která byla od mé rodné Rokytnice vzdálená pět kilometrů.

Pěšky do školy: ilustrační foto | Foto: archív Deníku