Vzpomínky na prázdniny strávené bez moderní technologie připomínají, jak děti dříve trávily volný čas venku s přáteli a přírodou. Dnešní děti mají jiné zážitky, ale kouzlo letních dobrodružství zůstává. Jak se změnily prázdniny a co zůstává stejné? Přečtěte si vzpomínku od Vlastimila Tělupila z Hustopečí.

Při pohledu na fotografii návěsu, která vznikla k jiné příležitosti, jsem si vzpomněl na to, jak jsme prožívali prázdniny. Je to již dlouho, je jasné, že jsme tehdy neměli počítače, tablety, mobily, ale prázdniny jsme si užívali.

close info Zdroj: se souhlasem Vlastimila Tělupila zoom_in Místo Facebooku lavička vedle lípy. Jak vypadaly prázdniny před érou mobilů?

Měli jsme své povinnosti které jsme si splnilo a pak jsme si „užívaly prázdniny“ a zmizeli jsme venku s krajícem chleba namazaným sádlem s cibulí v ruce. Když jsme měli hlad, než jsme šli domů na oběd, vytáhlo jsme třeba na zahrádce ze záhonu mrkev, dvakrát jsme s ní poklepali o nohu nebo jsme ji umyli pod pumpou a snědli. Dnešní hygienici by z toho měli šok, ale nám nic nebylo, neměli jsme žádné alergie.

Za Pragou V3S, která je zaparkovaná na návsi, je vidět pomník padlých z obou válek. U něj je pamětní lípa a u ní stála lavička. Ta byla náš Facebook, internet, počítač a mobil v jednom. Když jsem šel ven a neměl jsem určitý plán, tak jsem šel k lípě. Protože jsem věděl, že pokud tam nikdo nebude, tak tam brzy někdo přijde a vymyslíme, co dělat, abychom se nenudili.

Byli jsme pořád venku, jezdili jsme na kolech, chodili jsme se koupat. Také jsme chodili na houby a maliny. Pořádali jsme táboráky. Díky tomu, že jsme byli pořád venku, jsme věděli, jak se máme v přírodě chovat, jak si máme založit ohniště, abychom neporušili to, jak se máme v přírodě chovat při rozdělávání ohně.

Jsou to krásné vzpomínky, je možné, že se již opakuji, ale jsou to krásné vzpomínky na které se nezapomíná. Vím, že dnešní děti mají úplně jiné dětství než jsme měly my. Život se mění, vše je jinak, proto vím, že nemohu srovnávat naše dětství a dětství dnešních dětí. Ale podle mě, nemusíte se mnou souhlasit, jsme jsme možná krásnější dětství než mají dnešní děti, i když jsme neměli tolik vybavení.

Přeji všem dětem krásné prožití prázdnin a do nového školního roku, i když je to v podstatě ještě daleko, hodně sil k zvládání učiva.