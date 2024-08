Autobusy Škoda 706 RTO se zapsaly do historie naší pravidelné osobní dopravy. Vyráběly se v provedení CAR (linkové), LUX (dálkové), MTZ (městský tuzemsko), MEX (městský exportní). Kromě toho se tyto autobusy vyráběly i ve speciálním provedení, jako například pojízdné prodejny nebo poštovní autobusy.

Našel jsem tuto, sice horší, ale přece jen fotografii autobusu Škoda 706 RTO - JELCZ. To byly autobusy Škoda 706 RTO vyráběné v Polsku v licenci v továrně Jelcz. Na fotce je autobus Škoda 706 RTO upravený jako pojízdná prodejna textilu. Okamžitě jsem si vzpomněl na autobus Škoda 706 RTO - JELCZ upravený původně jako pojízdná prodejna, který sloužil také jako kempový vůz.

Pokud si dobře vzpomínám, asi v roce 1980 se napustily Novomlýnské nádrže. Pokud jsem datum nenapsal přesně, omlouvám se, protože se mi nepodařilo najít přesné datum. Manželka pochází ze Šakvic a když jsme jezdili k jejím rodičům, děti vždy chtěly, abychom se šly podívat na „přehradu“, jak se v Šakvicích říká jedné z Novomlýnských nádrží. Je to pěkná procházka, na břehu se bylo na co dívat, i okolí je krásné, ale mě, to je již „profesionální deformace“, nejvíce zaujaly upravené karavany, kterými přijížděli rybáři.

Byla to velmi zajímavá přehlídka různých typů automobilů s různými úpravami, ale mě tam zaujaly dva. První byl prodloužený Trambus Škoda 706 RTD s kempovou úpravou, ten měl bohužel shnilou kabinu a zmizel. Druhý, který mě zaujal, byl tento autobus Škoda 706 RTO - JELCZ. Myslím, že to byla původně pojízdná prodejna, údajně měl přijet ze Slavkova, ale tuto informaci nemám potvrzenou.

Stál tam zaparkovaný na břehu, myslím, že jej používali i mimo rybářů také rekreanti na dovolenou. Když jsem jel asi za týden kolem, bohužel jsem si všiml, že měl vytlučená okna. Nevím proč a také ani nevím, kdo to udělal. Asi za další týden měl tento autobus již vytlučená a zaplechovaná téměř všechna okna, jen přední sklo před řidičem bylo na svém místě. Jel jsem tudy opět za delší dobu, autobus ani další kempovací automobily na břehu již nebyly.

Rád bych zjistil jaký byl jeho další osud, doufám, že neskončil v Kovošrotu. Protože to byl autobus, nevím jestli jeden z posledních vyrobených podle štítku, který jsme na podvozku s kamarádem našli, byl vyrobený v roce 1975, nebo z poslední dodávky těchto autobusů k nám. Podle mě měl tento autobus i určitou historickou cenu, proto se o jeho osud zajímám. Může mi někdo doplnit více informací o tomto autobusu? Předem děkuji za každou, i když se vám bude zdát nepodstatná. Email: vlastimiltelupil@seznam.cz