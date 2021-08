Čtyři veselá odpoledne a večery. Tvrdonice oslavily svoje tradiční hody

Čtenář reportér





Od soboty 31. července až do úterý 3. srpna se ve Tvrdonicích hodovalo nejen na náměstí, ale po celé obci. I když s předpovědí počasí to vypadalo všelijak, nakonec jsme prožili od soboty do úterý čtyři veselá hodová odpoledne a večery. Nezapomnělo se ani na kamarády a známé postižené tornádem. Děkujeme Zdeně Šlichtové za pěkný příspěvek a Veronice Hanákové za krásné fotky.

Tvrdonická chasa oslavila tradiční krojované hody. | Foto: Veronika Hanáková