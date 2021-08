Burgery i legendárně smrdutý severský rybí pokrm spořádal nedávno v Mikolově neúnavný sběratel rekordů Jaroslav Němec, aby vytvořil další ze své rostoucí sbírky jedlických rekordů. Děkujeme Jaroslavu Němcovi za pěkný příspěvek a Hynku Ošťáďalovi za fotky z mikulovského rekordu.

Maxijedlík Jaroslav Němec pokořil na Moravě svůj rekord a chystá se do Las Vegas. | Foto: Apostoloss Toliiss

Vítězství v soutěži v pojídání burgerů bylo Jaroslava Němce skoro jen rozcvičkou před rekordem. Soupeřem mu tentokrát nebyl jen čas, ale i legendární puch surströmming, severského pokrmu z ryb považovaného za nejsmrdutější známý pokrm. "Snědl jsem celou plechovku včetně ryb, kostí i nálevu. Vylepšil jsem svůj rekord. Minule jsem to zvládl za minutu a 56 vteřin, teď za 77 vteřin. Cíl je dostat se pod minutu,“ sdělil rekordman. „Bylo vtipné, že plechovku jsem jedl sám a proti mně jedly dvě dvojice a ty měly plechovku dohromady,“ dodal s úsměvem Němec. Poté, co vyhrál snad každé větší jedlické klání v zemi, plánuje těď zkusit své štěstí ve světě. Pozvánku dostal do legendárch Las Vegas na soutěž v pojídání hot dogů. Těch naposledy za pět minut spořádal 47. „Soutěž se má konat v říjnu a já tam určitě poletím. Už je vše domluvené a mám i tlumočníka,“ těšil se Němec.