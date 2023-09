Příjemná vůně trnek se na Den české státnosti linula z Muzea Kobylí na Břeclavsku. Netradiční zážitek v podobě tradičního vaření povidel se zde v tento den koná každoročně. Zároveň na tento termín připadá i celorepubliková happeningové akce Dáme kroj. Tetičky z Klubu přátel historie Kobylí se proto rozhodly spojit oslavy dohromady. Vaření povidel se zúčastnila také naše čtenářka Miroslava Jakubčíková, které děkujeme za krásné fotky.

Den české státnosti v Muzeu Kobylí: Krásné kroje, vůně trnek i příjezd televize | Video: Miroslava Jakubčíková

„Dva dni sme přikládali pod kotel, míchali a vyhušťovali. Ze skoro dvou metráků trnek máme dostatečnú zásobu. Skončili sme unavený, ale spokojený," zhodnotily sváteční den tetičky. Celý den zpříjemnil také známý heligonkář Jan Grabec nebo Darebný ženy z Velkých Pavlovic.

Letos do Muzea přijela i Česká televize, která zde natáčela oblíbený pořad Herbář. „Řeknu vám, že mět v baráku televizu, to je snáď horší, jak malovat," říká s úsměvem jedna z nich. Štáb přijel do areálu už ve středu 27. září. Před kamerou jim tetičky udělaly výborné beleše, což je oblíbené kynuté slovácké pečivo.