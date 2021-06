Akce přilákala na několik desítek rodin s dětmi. Dvoukilometrová trasa vedoucí přes Špilberk až na Petrov čítala několik mandlových dostaveníček. Připravená procházka měla za cíl pobavit i poučit. Rozbít tvrdou skořápku mandle nebo vyrobit mandlovou medaili zvládl každý. A na své si přišli i tatínci při degustaci mandlových likérů.

„Přípravy na akci byly velmi hektické s ohledem na covidovou nejistou situaci, ale i tak jsme s výsledkem moc spokojeni. Účel akce měl dobročinný podtext a veškeré peníze, kterými lidé přispěli ve formě startovného nebo příspěvkem do kasičky, putují Hospici svaté Alžběty v Brně. Troufám si tipnout, že bychom se mohli přiblížit deseti tisícům korun," odhaduje výsledek prozatím zapečetěné pokladničky organizátorka Anna Kolínská z Mandlárny. A dodala, že z pilotního projektu by mohla v budoucnu vzniknout příjemná společenská i gurmánská akce, která by přitáhla Brňany do historického centra. Věří zároveň, že další ročník osloví i okolní restaurace, bary a kavárny.

KATEŘINA KOPOVÁ

jednatelka Hustopečské Mandlárny