Před pár týdny se náš život, aniž bychom si to přáli, razantně změnil. Čtyři sta kilometrů od nás trpí pod invazí ukrajinské děti, ženy a muži, jsou vystaveni agresi, které Evropa 77 let odvykala a my těch několik dní stojíme před volbou. Dívat se, nebo pomáhat. My se rozhodli pomáhat. 16. března se spoustu dobrých duší nejen ze Základní školy Drnholec a Dolní Vestonice rozhodlo uspořádat benefiční koncert pro Ukrajinu. Když jsem dostala od mé bývalé paní učitelky ze Základní umělecké školy pozvání, že bych mohla koncert moderovat, neváhala jsem ani minutu.