Budova základní školy a praktické školy v Hustopečích dětem slouží již od roku 1978. V lednu 2021 jsme se přišli poptat, jak zvládá výuku v době koronaviru jejich téměř šedesátka žáků.

Se změnami ve výuce kvůlj epiemickým omezením se musela vypořádat i základní a praktická škola v Hustopečích. Foto: archiv města | Foto: Deník / VLP Externista

V hustopečské základní škole a praktické škole již desetiletí získávají vzdělávání děti jak s tělesným, tak mentálním postižením. Děti navštěvují 1. až 9. třídu základní školy, pokračovat pak mohou ve středním vzdělávání na praktické škole, kde rozvíjí svou samostatnost a sebeobsluhu. Jak zvládá škola výuku v době koronavirové? „Celkově musím říct, že jsme to zvládli a zvládáme velmi dobře – momentálně fungujeme normálně. Co se týká první vlny koronaviru na jaře 2020, tak byl rozjezd trošku složitější. V době, kdy nám zavřeli školu, jsme se snažili najet na distanční výuku. Jelikož máme žáky širokého spektra postižení od lehkého po to těžké, tak to fungovalo v závislosti na míře jejich postižení. U žáku s lehkým postižením probíhala výuka distančně, děti se to naučili, učitelé je vedli. Musím říct, že to fungovalo dobře. U žáků se středně těžkým a těžkým postižením je to těžší, tam se to odvíjelo od pomoci rodičů a zázemí v rodinách,“ popisuje paní ředitelka Blanka Vetýšková.