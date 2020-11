Děti z mateřské školy v Ladné so užívají barevný podzim. Aby byly stále čiperné a šikovné chodí pravidelně do tělocvičny a se svými učitelkami vyráží také na vycházky poznávat své okolí a jeho podzimní tvář.

Děti ze školky v Ladné skotačí v tělocvičně a poznávají své okolí při vycházkách. Foto. archiv školky | Foto: Deník / VLP Externista

Barevný podzim hraje všemi barvami, někdy je i šedivý a deštivý, to ale dětem z Berušek a Kuřátek vůbec nevadí, jdou cvičit do velké tělocvičny. A co ještě děláme ve školce? Tvoříme, malujeme, kreslíme, stříháme, zpíváme,čteme, hrajeme si, chodíme na průzkum okolí a když máme štěstí, potkáme u jazérka kapry z Velkého Meziříčí.