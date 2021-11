Od pátku do pondělí slavili lidé v Kosticích svoje tradiční tereziánské hody. Užili si je po vynucené roční pauze. Za krásné fotky děkujeme Jiřímu Kosíkovi.

Ohlédnutí za tereziánskými hody v Kosticích. | Foto: Jiří Kosík

Víkend kolem svátku svaté Terezie patří v Kosticích tradičně hodům. Loni jejich pořádání nedovolila epidemická omezení. Letos proto chasa oblékla kroje s o to větší chutí. „Pro naše hody je typické, že zapojujeme i děti, protože je chceme vést k tradicím. Máme soubor Kostičánek, do kterého chodí na pětadvacet dětí. Protože vyšlo pěkně počasí, šly v pondělím průvodu a pak měly i své sólo,“ přiblížila místostarostka Vladimíra Požgayová. Pondělní večer pak patří mužákům. I ti si volí svého stárka. „Stárka pak tradičně doprovodí mužáci a kapela domů na večeři, kde následuje neformální posezení a pak pokračuje zábava v sokolovně,“ dodala místostarostka. Atmosféru vydařených hodů dokreslovalo letos i to, že stárka doprovodila domů půlka vesnice.