V letošním roce to bylo již druhým rokem, co před domem na ulici Školní byla postavena děvčeti v noci před prvním májem májka. Tento zvyk byl v minulosti běžný. Májka většinou břízová byla přinesena z lesa a stavěla se také starostovi a dalším významným osobám v obci.

V Bořeticích postavil dívce před domem májku | Foto: R. Stohanzl

Bylo ctí každého chlapce postavit před dům svého děvčete májku. A nejen to. Májka nebo jen opentlené větve se strkaly do komína domů, kde bydlelo neprovdané děvče. Ještě v padesátých letech minulého století to dělala skupina kamarádů v které byl přeborníkem v lezení po střechách dnes již „strýc Tonda L.“. Ten lezl na střechu jako první a ostatní mu májku podávali. Nejen májky, ale přesouvalo se vše co občané neměli uklizeno nebo přivázáno na ulici. Tak se stěhoval vál, branky stavební materiál…