Tímto bych ráda poděkovala mikulovské firmě, že nám téměř okamžitě nastavila internetové připojení tak, aby toto vyhovovalo naší výuce, kdy muselo být naráz připojeno dvacet dětí. Díky štědrým a hodným rodinám, neziskovým organizacím, ale i pomoci Domu dětí a mládeže Mikulov jsme mohli našim dětem poskytnou nutnou výukovou pomůcku jako je notebook, tablet nebo počítač.

Ovšem krásné a kouzelné Vánoce jsme dětem odepřít nemohli, v tom nás nezastavil ani coronavirus a děti měli Vánoce opravdu štědré, klidné, plné radosti. Připravit dokonalé Vánoce by nešlo bez pomoci různých projektů, sponzorů, kamarádů a příznivců našeho dětského domova. I letos dostaly děti tři základní dárky, tak jako v letech předešlých, s tím rozdílem, že o dva dárečky si psaly Ježíškovi a ten třetí byl pro ně opravdu překvapením. Vůbec nevěděly co v krásně zabaleném dárečku bude, to vyvolávalo tu pravou vánoční atmosféru. Poděkovat bych chtěla všem, kteří nám moc pomohli, ať už věcnou pomocí nebo finančně. Starat se o 24 dětí opravdu něco stojí a připravit Vánoce pro děti, ke kterým jejich osud není příliš nakloněn dá opravdu moc práce a úsilí.

Naše kamarády, sponzory a příznivce jsme téměř celý rok nemohli pozvat do našeho domova. Nemohli jsme se s nimi setkat ani na našem tradičním vánočním setkání, proto pozvu všechny alespoň na naše webové stránky www.dd-mikulov.eu a náš facebook, kde jsme se snažili vánoční atmosféru přiblížit a pustit ji on-line i do vašich domovů. Prosím, sledujte naše stránky a facebook i nadále – budeme vám tak blíž. Ještě jednou děkuji za veškerou pomoc, podporu. Děkujeme za to, že na nás v této náročné době myslíte. Děkujeme, že vás máme. Do nového roku 2021 přeji samé zdravé dny!

Lada Válková

ředitelka Dětského domova Mikulov