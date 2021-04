V Dětském domově Hodonín žije semnáctiletý Filip, kterého baví psaní. Zamýšlí se nad aktálními tématy a své postřehy zapisuje. Přečtěte si nyní článek našeho ,,reportéra" o tom, co nám doba ,,covidová" vzala a dala a jestli je karanténa k něčemu vůbec dobrá.

Nejlepší přítel člověka je pes. V Dětském domově Hodonín je to fenka Leontýna. | Foto: Se souhlasem Dětského domova Hodonín

Pamatuji si, jako by to bylo včera, kdy nám ve škole řekli, že zítra se nejde do školy, protože přišel nějaký virus, ale že za týden jsme zpět. Trvá to už více než rok. Slovo ,,karanténa” je pro nás noční můrou, žáci a studenti už neznají školu jinak než online na počítači a na roušky jsme si zvykli už natolik, že pomalu nevnímáme to, když si je nasazujeme. Nikdy jsme si tolik nevážili vyjížděk na koloběžce nebo obyčejné procházky na čerstvém vzduchu.