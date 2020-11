Činnost, která nás hodně těšila byla například natáčení čtených pohádek a uveřejňování na facebooku pod titulkem Bylo, nebylo aneb Herci divadla (později Přátelé divadla) Boleradice čtou dětem. Vznikl například příspěvek Dědeček Večerníček. Tuto pohádku vypráví Ilona Pelikánová. Večerníček je pohádkový dědeček, který dětem na Slovensku pouští v televizi pohádky a při tom rozsvěcuje hvězdičky na obloze. Ale i jinak má plno práce v domečku, na zahrádce a se svými zvířátky, o která se stará na dvoře. Jsem si jistá, že v této nelehké době naše čtení ocenili rodiče i děti.

Dále jsme se zapojili do výzvy „Namaluj duhu“. Duha jako symbol naděje, celistvosti a slunečního světla měla podpořit lidi v náročné době nemoci, karantény, nouzového stavu. Děti, ale i dospělí, poslali dvě desítky obrázků, které jsme vyvěsili na divadelní nástěnce. Snad potěšily kolemjdoucí…

Také se nám podařilo zdigitalizovat desítky záznamů našich divadelních představení ze starých videokazet a DVD. Všechna jsou uložena v divadelním archívu a podstatná část zveřejněna na adrese: http://www.boleradice-divadlo.cz/video Tento kanál budeme postupně doplňovat i nadále. Některé tituly jsme zveřejnili v rámci „ Nouzového programu divadla“ na webu a facebookovém profilu našeho divadelního spolku.

Už se na Vás, diváky, moc těšíme a abyste se u nás cítili co možná nejpohodlněji, pustili jsme se i do modernizace divadla. Nové topení a ventilace byly již naistalovány, pak následoval generální úklid budovy a začátek nové sezóny. Trvala 14 dní a "korona" opět udeřila… Co se dá dělat. Pokračujeme tedy v digitalizaci archívu, zřejmě dojde na řadu také uspořádání toho papírového ; a učíme se nové role. Píšeme si povzbuzující e-maily, plánujeme program divadla na jaro a nemůžeme se dočkat až se s Vámi opět uvidíme!

Iva Kahounová