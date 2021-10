Představte si velkoformátovou měchovou kameru, opodál stojící pojízdnou temnou komoru a plechové destičky, na kterých se postupně objevuje zachycená realita. Tak pod rukama portrétního a dokumentárního fotografa Honzy Sakaře více než půl roku vznikal výstavní soubor Krajina paměti / Memoryscape, který na 33 fotografiích představuje pozoruhodná místa a osobnosti na Podluží a nedaleko něj. Nadační fond Moravská krása výstavu slavnostně zahájil v pondělí . Veřejnost se pak na vystavené snímky může přijít podívat o víkendech ode dneška až do adventu. Děkujeme Moravské kráse za zajímavý příspěvěk a Vlastimilu Vojáčkovi za krásné fotky z vernisáže.

Z vernisáže výstavavy Krajina paměti v Havlíčkově vile v Poštorné. | Foto: Vlastimil Vojáček

Pražský umělec a dvojnásobný vítěz ankety Czech Press Photo, kterého můžete znát pod uměleckým jménem Fotograf na plech, snímky na výstavu pořizoval jednou z nejstarších fotografických metod – mokrým kolodiovým procesem neboli archerotypií, která se používala přibližně od 50. do 70. let 19. století. Touto technikou se černobílé snímky za pomoci lékařského kolodia rodí coby přímé pozitivy na kovových deskách. “Každou takovou desku musím těsně před vyfocením připravit a zcitlivit vůči světlu, po vyfocení potom ihned vyvolat. Od přípravy desky do jejího vyvolání nesmí uběhnout víc než 10 minut,” popisuje fotograf.