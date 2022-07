První i druhý den asi dest hodin na vodě a celou dobu to bez usilovného pádlování nešlo. Stačilo chvíli přestat pádlovat, fotit nebo filmovat a už plovák couval. Taková zkouška fyzické, ale také psychické odolnosti. Pokud směřujeme k nějakému cíli, nikdy se nesmíme vzdát. Na řece to ani jinak nešlo a v životě je to podobné. Morava protéká pustým lesem a není možnost plavbu ukončit a jít třeba na vlak, nebo si přivolat auto na odvoz. První a druhý den jsme upluli kolem čtyřicet kilometrů. Celkem je to z Břeclavi do Bratislavy, ke starému železnému mostu 112 kilometrů.