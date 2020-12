Vánoční cukroví pekli i klienti v Domově, krásně to provonělo obě budovy. Nakonec si ho společně snědli, u toho vzpomínali, jak trávili Vánoce doma, povídali si a bylo jim moc fajn.

Klienti Domova seniorů v Břeclavi pekli cukroví a ještě si při tom zavzpomínali. FOTO: Archiv pořadatele | Foto: Deník / VLP Externista

Pečení či jiné kuchtění (třeba jako výroba pomazánky či chleba ve vajíčku apod.) zařazujeme pravidelně, jelikož to není jen vyplnění volného času, ale především terapie. Právě zprostředkování běžných činností, na které byli naši senioři po celý život zvyklí je hlavním pilířem aktivizace. Nezdá se to, ale taková práce s těstem útočí na všechny naše smysly. Od procvičení jemné motoriky, přes připomenutí známé vůně a přiznejme si, občasné uždibnutí těsta.

Tyto činnosti neumožňujeme jen těm „šikovnějším“, ale právě i těm, kteří jsou již zcela imobilní. Paní, co v posteli vykrajuje cukroví, je toho zářným příkladem. Na Vánoce budeme rozdávat dárečky. Každý klient dostane krabičku vánočního cukroví a kosmetický balíček.



Vendula Baťková

Domov seniorů Břeclav