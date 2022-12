Jarmark, svařák, písničky. Břeclavské Vánoce začaly lidovou notou

V Břeclavi a nejen tam má podle ní sbor i tu výhodu, že si je přijde poslechnout hodně známých. „Vánočních koncertů jsme měli šest a zrovna to tak vyšlo, že poslední byl právě v Břeclavi. Pěkné byly všechny a moc jsme si je užili,“ dodává. Sbor měl připravený vánoční repertoár. „Nezpíváme ovšem koledy, ale moderní písničky, vedle už zmíněných třeba All I want for Christmas is You od Mariah Carey a také naši autorskou skladbu Vločka padá. Pokud jde o koledy, máme hiphopový podklad Where is the Love od Black eyed peas, na který zpíváme směs Jingle Bells, Půjdem spolu do Betléma a Pásli ovce Valaši. Obecně se držíme toho, že náš repertoár je napůl český a napůl anglický, a střídáme také rychlejší a pomalejší kusy,“ vysvětluje Stehlíková.