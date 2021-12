Strýc Radek poutavě vysvětluje, kdo je to pacholíček a jak lezla koza na vrbu. Děcka se hlásí, vykřikují a ano, dost se smějí, protože muzikanti jsou naladěni na stejnou notu. Zábavný kvíz “Co je to za nástroj” pohltí publikum cele a název “kontrabas” si dokonce vyslouží obdivné spontánní “wow!”. I na tanec dojde, protože co by to bylo za besedu u cimbálu, na které se neskáče. Po poslední písničce na přání Vánoce, Vánoce přicházejí se všichni loučí s pocitem, že cimbálka je velká zábava a parádní muzika.

Petra Radkovičová