Na gymnáziu v Břeclavi se v pátek 12. května uskutečnil již tradiční projektový den Setkání s vědou. Letos s podtitulem Klimatická změna. Pestrý program, který nahradil celé páteční vyučování, začal výzvou Dostaň se do školy ekologicky. Tuto výzvu vyslyšela velká část žáků i zaměstnanců a školní dvůr se hned ráno zaplnil koly a koloběžkami. Někteří žáci a dokonce i celé třídní kolektivy si přivstali, aby stihli ujít pěšky desítky kilometrů. Ti, kteří dorazili po svých, na kole, či koloběžce z největší vzdálenosti, dostali za odměnu vstupenky do kina Koruna, které nám laskavě věnoval Luděk Kabelka.

Dostaň se do školy ekologicky. Žáci v Břeclavi se setkali s vědou | Foto: poskytla Iva Garčicová

Zajímavý program byl připraven pro naše primány, jednu třídu ze základní školy Slovácká a jednu třídu ze základní školy Komenského v Poštorné. Ti se postupně podívali do mobilního planetária, na hodinu moderní chemie, pobavili se ve fyzikálním divadle ÚDiF a nechali se od záchranářů z břeclavské nemocnice poučit o poskytování první pomoci.

Sekundáni si celé dopoledne navzájem představovali své výstupy z projektu VODA a terciáni si zahráli deskovou hru LESÁRIUM, v níž se vžili do role majitele lesa se všemi jeho radostmi i starostmi. Do hry Dr. Zdědil a pan Zdražil rozvíjející finanční gramotnost se ponořili kvartáni, kteří se i s pomocí počítačů snažili co nejlépe vyjít s rodinným rozpočtem.

Starší žáci z vyššího stupně gymnázia si volili podle svého zájmu pětihodinový program z nabídky dvaceti čtyř přednášek a jiných aktivit. Největší část přednášejících tvořili učitelé z vysokých škol – z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ze Zahradnické fakulty v Lednici, z Univerzity Palackého v Olomouci, z VUT v Brně a z Ostravské univerzity. Dále k nám zavítali i odborníci z praxe – z Moravských naftových dolů, z firmy AVE, z firmy Eaton a z CHKO Pálava.

V nabídce byla také hodina moderní chemie, kterou zajistili doktorandi z VŠCHT v Praze, dva programy mobilního planetária a představení fyzikálního divadla ÚDiF. Jednu z aktivit, ekologický kvíz, pro spolužáky nachystaly žákyně třídy 6. A. Většina přednášek byla pro naše žáky zdarma. Jako poděkování dostali naši hosté malý dárek, který nám jako sponzorský dar poskytla Šlechtitelská stanice vinařství Velké Pavlovice a pan inženýr Richard Tichý z Hrušek.