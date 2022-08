nebudeš tomu věřit, ale poprvé se nám podařilo zahrát si na Hronově. Ano, na Jiráskově Hronově! Poprvé v historii našeho souboru! Co ti budu vykládat, byla to dlouhá cesta, plná překážek. Když jsme dostali doporučení v Hodoníně, myslím, že jsme si nějaký postup moc neuvědomovali. A pak přišla pozvánka do Volyně. Víš kolikrát jsem si cestou do Volyně vyslechl, jak už se mnozí zařekli, že tam na přehlídku nikdy nepojedou? Že je to tam „prokleté“ a že se nám tam nedaří? Za tu čtyřhodinovou cestu si to asi dovedeš představit. S radostí Ti ale můžu říct, že tentokrát se povedlo vše, jak mělo. Když se nám potom ozvali z Hronova, nemohl jsem tomu uvěřit. Štípal jsem se, nevěřícně kroutil hlavou, snažil se srovnat dvěma panáky. Jiráskův Hronov. Ta nejvyšší meta, kam se člověk hrající amatérské divadlo, může dostat.

Moc dobře si pamatuji, když jsem byl v Břetislavu jako student, jak jste mi zaplatili cestu a výdaje, abych mohl jet s vámi a zúčastnit se jednoho z divadelních seminářů, a hlavně vidět všechna ta krásná představení. A jak jsem poprvé zatoužil a přál si na těch prknech taky jednou stát. Teď, o několik let později, jsme zahráli dokonce dvakrát před plným hledištěm. Dali jsme do toho všechno a ukázali jsme, že v Břeclavi umíme dělat divadlo. Ze stran diváků dlouhý potlesk a z naší na konci ten nejkrásnější pocit vyčerpání.

Mezi představeními jsem v tichosti seděl na židli uprostřed jeviště a nechal to na sebe chvíli vše působit. Ten skvělý pocit, když se Ti splní sen. Pokora, protože víš, že stojíš na ramenou spoustě dalších, kteří nás dovedli až sem a zaslouží si náš dík. Smutek. Že tu nejsi mezi námi, abych Ti mohl za tvou celoživotní práci poděkovat osobně. Radost, protože Jiráskův Hronov je, jak už jsem řekl, pro mnohé z nás něco jako pomyslný Olymp, a já vím, že jako divadelní bohyně, kterou pro mě bez nadsázky jsi a zůstáváš, ses určitě přišla podívat.

Za všechny z Tvého souboru, Ti ještě jednou z celého srdce za to, si pro nás všechno udělala děkuji. A spíše než rozloučení sbohem, volím raději…někdy, někde.. na viděnou

Štepán Tomešek

DS Břetislav