Vál nám mírný protivítr od severu, ale v meandrech přehrady vál občas z boku, někdy do zad. Zamýšleného cíle – Bítovského hradu jsme dosáhli v podvečer. Napínavé okamžiky nás čekaly při podplouvání mostu u bítovské zátoky – vyjde to, nevyjde to ? Vyšlo Po návštěvě uzavřeného hradu opouštíme krčmy postrádající přístav, plujeme zpět a před setměním nalézáme parádní místo pod vysokou skálou. V neděli, za vydatného „průvanu a kozích dechů“ z různých směrů se vracíme k vranovské pláži. Byl to moc krásný víkend. Škuner Miamiti ll mne překvapil jak svižně pluje i v tak slabém větru. A zcela neplánovaně jsem si tak proplul dlouho plánovaný a chybějící úsek Bítov - hráz Vranovské přehrady na mém putovaní od pramene Moravské Dyje do Bratislavy. Dane a kluci díky MOC a na oplátku svezu vás po Nových Mlýnech na Salacii.

Luděk Kocourek