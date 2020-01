Čas se nikdy nevrátí,

ani prošlé dějiny,

vrací se jen ozvěny,

na to co jsme prožili.

Ano bylo to pro náš národ období zvratů a nadějí. Po krátkém a šťastném období první republiky jsme museli prožít II. světovou válku a Protektorát. Pak těžkou a dlouhou dobu totality. Dnes máme sice svobodu a demokracii, ale i ta má své problémy a úskalí.

Dnešní občané a zvláště mládež si myslí, že to tak, jak je dneska, je samozřejmé, a že to tak bylo vždycky. Vůbec si neuvědomují, že o existenci tohoto státu museli naši předkové tvrdě bojovat. Každý režim si upravoval dějiny a dějepis ve školách tak aby to vyhovovalo tomu, kdo byl u moci, a tak je smutné, že mnozí občané neví jak stát vznikl a kdo se o něj zasloužil. Jména Masaryk a Štefánik dnes již ani mnozí neznají.

Vrátíme -li se o 105 let nazpět zjistíme, že 28. června 1914 byl v Sarajevu zastřelen rakouský arcivévoda František Ferdinand a proto Rakousko vypovědělo válku Srbsku a tím vypukla velká I. Světová válka, do níž museli narukovat i Češi a Slováci. V průběhu války se vytvořila příležitost k boji za vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků. Této příležitosti se ujali tři čestní a stateční muži. Byli to profesor T. G. Masaryk z Hodonína, Dr. Milan Rastislav Štefánik z Košárovců a Dr. Edvard Beneš z Kožlan. Pracovali v zahraničí jak na poli diplomatickém, tak i válečném.

Ze zajatých a přeběhlých Čechů a Slováku vytvořili československou legii. Ta se velmi vyznamenala v bitvě u Zborova a tak se český a slovenský národ dostal do vědomí tehdejšího světa a Masaryk se při svém jednání se státníky Dohody, kteří nebyli naklonění pro dělení Rakouské monarchie, mohl opřít právě o vojenské legie. Řekl prezidentu Wilsonovi, že ,,národ, který má armádu, má nárok mít i stát." To na amerického prezidenta zapůsobilo a utvoření Československého státu podpořil a tak mohlo dojít 28. října 1918 k vyhlášení státu Čechů a Slováků, samostatné Československé republiky.

Říkalo se že bez Masaryka nebyla by republika. A Masaryk sám k tomu dodává, že bez legií by nebyla republika. Byly snahy o vytvoření samostatného státu i českých vlastenců jako byli Kramář, Rašin, Švehla a další, ale to se jím nemohlo podařit. Rakousko-Uherská monarchie byla natolik pevná, že by to nikdy nedopustila. Tak paradoxně vyhlášením války Rakouskem, jeho prohrou a následně rozpad Rakousko-Uherské monarchie nastal historický okamžik k návratu české státnosti ztracené před tři sta lety (8. listopadu 1620) na Bílé Hoře.





Připomínku ke 101. výročí vzniku samostatnosti napsal:

Cyril Michalica předseda Konfederace politických vězňů pobočka Břeclav