Akce začala už ve čtvrtek večer, kdy to ale spíš bylo pro vystavovatele a organizátory. Naostro to pak jelo v pátek. I když se vše točilo kolem motorek, nezáleželo, jestli tam přijedete na mašině, autem, na kole, nebo přijdete pěšky. Areál Euro Bike Festu se rozkládá pod pálavskými kopci na ploše více než dvaceti hektarů, v těsném sousedství Mušovských jezer. Už toto je základ pro nevšední zážitek.

K vidění byly stovky motorek jak návštěvníků, tak vystavovatelů. Na své si přišli příznivci všech typů motocyklů, od chopperů po silniční speciály. Návštěvníci si užili vystoupení živých kapel různých žánrů. Bylo možné spatřit i nevěstu s ženichem, jak prochází špalírem. Jak se ukázalo, míří ke svatební bráně, kde si řeknou svoje „ano“. Už za několik minut se stanou z motorkářských přátel motorkářskými manžely.

Jedním z hlavních taháků Euro Bike Festu je bezpochyby i soutěž přestaveb, nazvaná Big Lake Custom.

Výsledky soutěže:

Tuzemák: 3. - č. 34 ESO 500 - Tomáš Juřena - ALF 2. - č. 27 PRAGA BD - Bohumil Trávníček 1. - č. 19 JAWA FLATTRACK - Orry Toulavej Pes

Pro street: 3. - č. 5 HONDA FT 500 - Zdeněk Tumpach 2. - č. 35 LAST BULLET - David Zima - Rod Custom Motorcycles 1. - č. 16 HONDA CBX 1000 - Petr Kalandra

Café racer: 3. - č. 23 KÁVÉČKO 100 - Karel Vitula 2. - č. 7 BMW R 45 - Radek Korba 1. – č. 4 BMW 100 RS - Petr Kalandra

Bagger: 3. - č. 42 OD ZBYŠKA Hamzuk 2. - č. 44 OD ZBYŠKA Hamzuk 1. - č. 21 KING OF DARK - David Pečiva

Chopper & Cruiser: 3. - č. 12 YAMAHA WARRIOR - Lubomír Šurýn 2. - č. 10 GENERÁL SHADOW - Martin Daňa 1. - č. 17 HONDA SHADOW - Jiří Slavík/David Pečiva

Old School: 2. - č. 37 HETZER - Roman Buš 1. - č. 36 BLACK GOLD - František Krmela

Modified Harley Davidson: 3. - č. 38 MO HAWK - David Rydzi 2. - č. 11 NUCLEAR BIKE - Josef Černý 1. - č. 13 SPORTSTER 59 - David Pečiva

Freestyle: 3. - č. 24 LITTLE OLIE - Lukáš Malý 2. - č. 22 LONGSTER - Michal Cetkovský 1. - č. 8 BASTARD - Peter Bašnár PB STYLE

Top Paint + Best of: č. 21 KING OF DARK - David Pečiva - Goaart Custom

Cena diváků - Vox populi: č. 34 ESO 500 - Tomáš Juřena - ALF

Z mého pohledu je Euro Bike Fest na Mušově nejlepší. Zasloužil by si ale účast širší bikerské veřejnosti. Berte to jako můj apel pro příští rok 2023.

Honza Král