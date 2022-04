Zpěváčci z regionu jižního Kyjovska se utkali v regionálním kole soutěže

Děti byly nejen ze Strážnice, ale i z Radějova, Petrova, Vnorov,Sudoměřic a dokonce z Rohatce.

Zdroj: Youtube

Zpěváčky doprovodila cimbálová muzika Jožky Šťastného. V programu vystoupil jako host DFS Fěrtúšek. Celkem postoupilo do finále 30 zpěváčků ve dvou věkových kategoriích. V první do deseti let zvítězila Miriam Smaženková, druhé místo obsadila Beata Čellarová, třetí byla Anna Bajáková. Speciální cenu za výběr písně dostala Diana Nováková.

Zpěv, tanec a kroje Horňácka v dětském podání. Libé hlásky rozdávaly radost

Ve druhé kategorii od deseti let prví místo Erika Režňáková spolu s Filipem Maškem. Druhé místo Šárka Janečková a třetí byla Nela Brandstillerová. Cenu za výběr písně dostala Ella Baldock. Speciální cenu za stylový hudební doprovod dostala i cimbálová muzika Jožky Šťastného.

Zdroj: Youtube

Pořadem provázela Gabriela Dobišová. Závěrem paní ředitelka Kulturního domu Strážnice, Olga Florianová, všem poděkovala.

Rostislava Svobodová