Fantazie z písku. Do Lednice láká i výstava Olšiakových pískových soch

Až do podzimu lákají do Lednice také pískové sochy Michala Olšiaka. Návštěvníci uvidí, co všechno nápadití sochaři dokázali z patnácti set tun písku vytvořit. Děkujeme Miroslavě Jakubčíkovové za pěkné fotky z výstavy.

Z výstavy soch Michala Olšiaka v Lednici. | Foto: Miroslava Jakubčíková