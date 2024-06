FOSFA olympiáda břeclavských škol odstartuje 11. června

autor externí

Po úspěchu loňského prvního ročníku spojily i letos kluby zapojené do projektu FOSFA Sport síly při organizaci sportovních her pro žáky základních škol z Břeclavi, Lednice a Valtic. Druhý ročník FOSFA olympiády břeclavských škol proběhne v termínu 11.-14. června v areálu TJ Lokomotiva Břeclav. Novinkou letošních her bude soutěž v judu.

Olympiáda břeclavských škol. Archivní foto z prvního ročníku akce. | Foto: se souhlasem Davida Kordy

Připomeňme, že FOSFA olympiáda břeclavských škol navazuje na dlouholetou tradici závodů, při kterých poměřovali žáci základních škol z Břeclavi své síly v atletických disciplínách. Loni poprvé dostala akce díky generálnímu partnerovi – společnosti FOSFA – novou podobu. Spektrum soutěžních disciplín se rozšířilo o fotbal, volejbal, stolní tenis a florbal. V duchu motta projektu FOSFA Sport „Být nejlepším“ se do sportovního zápolení zapojilo přes osm stovek žáků základních škol a víceletých gymnázií z Břeclavi, Lednice a Valtic. Obdivuhodné výkony i osobní příběhy „Premiérový ročník FOSFA olympiády břeclavských škol byl, pokud jde o dětský a mládežnický sport, bezesporu jednou z klíčových událostí našeho regionu,“ ohlíží se za loňskou akcí jeden z hlavních organizátorů, Zbyněk Chlumecký, předseda atletického oddílu FOSFA Lokomotiva Břeclav. „Šlo zároveň o důležitý krok k naplnění vize projektu FOSFA Sport – motivovat děti a mládež k pohybu. V paměti dosud všichni máme i některé pozoruhodné osobní příběhy, kterých jsme byli během loňského klání svědky. A pochopitelně mám radost z toho, že se akce odehrála za velmi úzké spolupráce většiny klubů z rodiny FOSFA Sport a že se do její organizace přirozeně zapojili jejich členové z vyšších věkových kategorií,“ říká Zbyněk Chlumecký. „Jsem si jist, že i tentokrát bude FOSFA olympiáda břeclavských škol jedním ze sportovních vrcholů tohoto roku. A věřím, že stejně jako loni proběhne toto klání žáků břeclavských, valtických a lednických škol v atmosféře vzájemné spolupráce a podpory klubů z projektu FOSFA Sport. Obzvlášť mě pak těší, že se do organizace tentokrát zapojily opravdu všechny!“ poukazuje Ivan Baťka, generální ředitel společnosti FOSFA, na největší novinku letošního ročníku her – díky zapojení Soukromé školy bojových sportů Břeclav budeme poprvé svědky napínavých soubojů na judistickém tatami. „Akce bude zároveň jednou z velkých příležitostí připomenout dětem hodnoty, které jsou důležité pro úspěch na sportovištích i v životě – respekt, úctu, disciplínu a důvěru,“ uvádí Ivan Baťka a avizuje další akci: „Letošní pomyslnou třešničkou na dortu by měla být výprava skupiny šesti výjimečných dětských sportovců z našich klubů na letní olympiádu v Paříži, kterou pro ně organizujeme na začátek srpna.“ O tomto unikátním projektu budeme již brzy detailně informovat jak na těchto webových stránkách, tak na sociálních sítích projektu FOSFA Sport. Harmonogram FOSFA olympiády břeclavských škol: úterý 11. 6.: atletika (2. stupeň ZŠ), volejbal (1.-5. třída)

středa 12. 6.: atletika (1. stupeň ZŠ), volejbal (6.-9. třída)

čtvrtek 13. 6.: hokej / florbal (8.-9. třída)

pátek 14. 6.: fotbal (4.-7. třída), stolní tenis (4.-9. třída), judo (2.-7. třída) Očekává se rekordní účast I díky zařazení nového sportu na program her očekávají organizátoři další nárůst počtu soutěžících. Do loňského ročníku se zapojilo na osm stovek žáků škol z Břeclavi, Lednice a Valtic. Letos by účast mohla být ještě o pár desítek sportovců vyšší. Své reprezentanty vyšlou do letošních soutěží následující školy: ZŠ Břeclav Slovácká

ZŠ Břeclav Na Valtické

Gymnázium Břeclav /2. stupeň/

ZŠ Břeclav Komenského

ZŠ Břeclav Kupkova

ZŠ Břeclav J. Noháče /1. stupeň/

ZŠ Břeclav Kpt. Nálepky

ZŠ Lednice

ZŠ Valtice I tentokrát s podporou města Stejně jako v loňském roce bude i tentokrát partnerem FOSFA olympiády břeclavských škol Město Břeclav. „Podpora sportu dětí a mládeže patří z dlouhodobého hlediska mezi naše priority. Pohyb a sport nejsou jen smysluplnou volnočasovou aktivitou, ale také jedním z klíčových faktorů zdravého vývoje mladé generace. Proto se rádi zapojujeme do finanční i jiné podpory aktivit, které mají za cíl děti a mládež rozhýbat. FOSFA olympiáda břeclavských škol má mezi nimi výsostné postavení,“ uvádí břeclavský místostarosta Milan Klim. Zopakujme, že druhý ročník FOSFA olympiády břeclavských škol se uskuteční v areálu TJ Lokomotiva Břeclav od úterý 11. do pátku 14. června. Přijďte i vy podpořit mladé sportovce v jejich boji o cenné kovy a jejich výkony odměnit svým potleskem.