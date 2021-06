Focení je její velká vášeň. Jak sama říká, nejfotogeničtější je příroda, obzvláště Pálava. Má ve svém albu desítky, možná stovky, fotografií západů slunce a i přesto je fotí dál. Každý den je totiž originální. Za zaslání příspěvku a spousty pěkných fotografií děkujeme!

Krásná přírodní scenérie ještě zvýrazněná západem slunce bere dech. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Byla jsem doma a malovala kamínky. Pak jsem se rozhodla, že budu žehlit. V tom jsem uviděla tu zář. Říkám si, no co já dělám doma a vyběhla jsem ven, to bylo asi čtvrt na devět. Po cestě, směrem k západu slunce, jsem už začala fotit. Občas jsem i běžela, abych ho stihla. Ráda fotím mezi vinohrady. Jak tak pospíchá, tak jsem zahlédla větvičku ořešáku, tak jsem se vrátila a udělala pár fotek. A to se vyplatilo.