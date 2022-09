Milovníci dobrých vín už si zvykli, že je slípka, symbol vinařů z Velkých Bílovic láká na putování po otevřených sklepích. Letos poprvé pořadatelé oblíbené setkání rozšířili i o nabídku gastronomických specialit. Za krásné fotky děkujeme Renatě Hasilové.

Milovníci dobrých vín zamířili do Velkých Bílovic na tradiční Slípka tour. | Foto: Renata Hasilová

Milovnici dobrých vín se vypravili do bílovických sklepů za výhradně suchými víny a letos i za specialitami mistrů kuchařů Miroslava Kaliny, Marka Raditsche a Marka Fichtnera. "Pilotní ročník Slípka tour s nádechem gastrozážitků je za námi. Byla to krásná akce napříč generacemi. Těší náš, že gastrokultura, víno i zázemí Velkých Bílovic baví celé rodiny. Ještě jednou děkujeme všem, kteří přišli a v plenkovém ročníku vinně-mastrochefovské Slípky nás podpořili. Vůbec ale neusínáme na vavřínech a moc dobře víme, že je co zlepšovat," hodnotili pořadatelé s tím, že už začínají chystat další ročník.