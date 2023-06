Gymnázium Břeclav je příkladem dobré praxe v mezinárodní spolupráci

Gymnázium Břeclav obdrželo tři vysoká ocenění za své působení na poli mezinárodní spolupráce. Projekt pod názvem „For you and for me“, který realizovala učitelka angličtiny Ljuba Stojčeva se svou skupinou žáků ze 6. A třídy, získal hned dvě prestižní ceny – národní certifikát kvality („Quality Label“) a evropský certifikát kvality.

Gymnázium Břeclav je příkladem dobré praxe v mezinárodní spolupráci | Foto: Ljuba Stojanova-Stojčeva

Tento mezinárodní projekt probíhal loni online na platformě Evropské komise s názvem „eTwinning“, která sdružuje přes 4400 škol nejen z členských států EU, ale i z jiných zemí, jako například Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Moldávie, Gruzie, Arménie apod. Žáci ze 6. A třídy spolupracovali se svými vrstevníky z Turecka a Itálie. Hlavními tématy projektu „For you and for me“ byla lidská práva. Studenti upevnili pochopení základních společenských hodnot, seznámili se s životy a myšlenkami známých osobností, kteří bojovali za svobodu a demokracii, prohloubili své znalosti právního státu. Komunikace probíhala v anglickém jazyce, takže žáci získali sebevědomí při jeho užívání. Nedílnou součástí projektu bylo představování gymnázia, města Břeclav a Lednicko-valtického areálu partnerským školám. Naši studenti si mohli vyzkoušet také týmovou práci v mezinárodním projektu a za své výstupy získali vysoké ocenění partnerů, Domu zahraniční spolupráce ČR a Evropské komise. Osm set dětí ze škol na Břeclavsku nastoupilo ve sportovní olympiádě. Podívejte Naše gymnázium se podílí úspěšně i na dalších mezinárodních projektech. Evropská komise letos ocenila 16 škol z celé České republiky. Byly hodnoceny nejen mezinárodní projekty, ale také mise a vize českých škol, práce týmů učitelů a žáků. Oceněné vzdělávací instituce obdržely prestižní certifikát „eTwinningová škola“ za období 2023-2024. Gymnázium Břeclav tento titul obhájilo a působí i nadále jako příklad dobré praxe pro ostatní školy.