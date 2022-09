Hora zaražená, sklepy otevřené. Hustopečští vinaři ukázali tradici, nabídli víno

Sestava letošní kolony byla pestrá. Na první pohled většina kolemjdoucích poznala domácí legendy: Pragovky, Aerovky, Škody Popular nebo průřez produkcí Tatrovek od meziválečných strojů po tatraplány. Německou produkci zastupovalo například několik BMW či pozapomenutý Wanderer. Tradici britských automobilek připomněl kdysi slavný Triumph a Wolseley a méně známý Humber. Chybět nemohly ani zámořské Buicky, Fordy nebo MG.

Vedle víc než sto let staré fordky patřila k nejzajímavějším autům na srazu Tatra Hadimrška. Ačkoliv šlo o jednu z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších tatrovek své doby, tahle má podle majitelů jedinečný příběh. V Kopřivnici ji krátce po druhé světové válce vyrobili na zakázku pro filmaře ze bratislavské Koliby. Ti s ní pak čtyři roky jezdili natáčet dokumentární žurnály, které každý týden kina promítala před hlavním filmem. Téměř filmovou zápletkou byl pak další osud auta. Úřady ji přidělily do jistého zemědělského družstva. Družstevníci tatrovku zaparkovali do stodoly a dalších čtyřicet let prý na ni čerpali příděly benzínu. Nakonec se velmi zchátralá legenda dostala do rukou milovníků automobilové historie a ti ji o víkendech a dovolených sedm let dávali do pořádku.