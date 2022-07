Nechci provokovat, ale kolik toho víme o práci hasičů? Kolik lidí si uvědomuje že hasiči nasazují své životy pro záchranu jiných a jejich majetku? Kdo umí správně ocenit práci hasičů profesionálů, ale i "dobráků", dobrovolných hasičů kteří mají své zaměstnání a při tom ještě pomáhají jiným?Hasiči potřebují ke své těžké práci odpovídající techniku, která nesmí zastarat a měla by se obměňovat. Obměna vozového parku se dělá, při tom obdivuji dobrovolné hasiče za to, jak se starají a udržují svoji techniku která v některých případech není zrovna nejmladší.

Pokud já bych do toho "mohl mluvit", při každé nové dodávce hasičských automobilů profesionálním hasičům by ty jejich které jsou nahrazovány by dostaly sbory dobrovolných hasičů. Vím, že dobrovolní hasiči někde mají například upravenou Tatru 111 cisternu, která je o rok mladší než já. Je dobře , že ji mají, i když již nejezdí na zásahy alespoň ukazuje jaká technika dříve pomáhala hasičům, na to by jsme také neměli zapomínat. Měl bych jedno přání, aby jsme si uvědomili, že hasiči jsou hrdinové na které se bohužel stále zapomíná a aby si všichni uvědomili co hasiči vlastně pro nás dělají a hasičům přeji, aby když odjedou na jakýkoliv zásah, vždy se všichni v pořádku vrátili.

Vlastimil Tělupil