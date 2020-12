Určitě nejsem sám, kdo pracoval v ČSAD, je jedno v jaké funkci, a přinesl si do života určitý vztah k ČSAD a na dobu rád vzpomíná. Zajímá mě i historie naší dopravy. Přiznám se, že tiše závidím jak je u nás zmapovaná historie ČSD a Dopravních podniků v různých městech, mají i bohaté archívy fotografií, jen u ČSAD mi tak podchycená historie chybí. Myslím, že i historie vozového parku osobní a nákladní dopravy ČSAD by byla velmi bohatá a zajímavá.

Snažím se o to, aby se u ČSAD na tuto historii nezapomnělo. Je to již asi cca 40 roků, co se hovořilo o tom, že ČSAD plánuje vytvoření muzea nákladních automobilů a autobusů, které jezdily v ČSAD. Plánovalo se, ale muzeum dopravní techniky ČSAD dodnes není. Věřím, že nejsem sám, kdo se o tuto historii zajímá. Hledám vzpomínky pamětníků, fotografie nákladních automobilů a autobusů které jezdily v ČSAD a také spolupráci každého, kdo by se ke mně připojil při mapování historie ČSAD Břeclav. Lidé mohou psát na vlastimiltelupil@seznam.cz.

Vlastimil Tělupil