Ručním stavěním máje zahájili Bořetičtí tradiční hody, které se tentokrát kvůli koronaviru konaly v omezeném režimu. Krojovaní, obyvatelé i přespolní si je užili první srpnovou neděli. Podívejte se na fotografie a přečtěte si něco z jejich historie. V archívech i ve svých vzpomínkách pátral pro Bořetické listy Václav Petrásek.

Hody Bořetice 2020 | Foto: Michal Dobrucký

Historie našich hodů je možno vystopovat až k roku 1777, kdy nalézáme první zmínku o hodech v Bořeticích, a to díky události, která se stala v tomto roce. Před tímto datem se hody konaly v den zasvěcení patronce kostela. U nás to bylo na svátek sv. Anny, kdy se konala známá pouť do Bořetic. V tuto neděli se také u nás konaly „hody“. Jinde se tomu říkalo „posvícení“ od posvěcení kostela.