Trabanty a wartburgy bývaly ve své době terčem podařených i zlomyslných vtipů, ale dodnes o nich snad každý ví alespoň dvě věci. Že téměř po celou dobu výroby od roku 1958 do konce osmdesátých let měl dvoutaktní motor a karoserii z duroplastu. A třicet let po ukončení výroby se z terče vtipů stala svým způsobem jedna z kultovních značek a plnoprávný člen veteránské scény. Přesvědčit se o tom mohl každý, kdo si na valtickém náměstí nebo před Janohradem prohlížel hrdě vystavené a pečlivě nablýskané Trabanty, včetně aut v nezvyklých úpravách či se spacím přívěsem.