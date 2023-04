Hrkači vyrazili do ulic v Břeclavi. Nahradili zvony, které odletěly do Říma

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Na Zelený čtvrtek podle tradice odlétají zvony do Říma. Tam zůstávají až do Bílé soboty, kdy zvony také mlčí. Po tu dobu musí jejich hlasité bimbání nahradit takzvané hrkačky, se kterými do ulic vyráží děti i dospělí. Jinak tomu nebylo v Poštorné na Břeclavsku, kde se zvuk hrkaček rozléhal přes celou tuhle místní část. Děkujeme Davidovi Kordovi za krásné fotografie.

Hrkači vyrazili do ulic v Břeclavi. Nahradili zvony, které odletěly do Říma | Foto: David Korda

Do průvodu se v Poštorné letos premiérově zapojili Koňárci z folklorní souboru Slovácký krúžek. Hrkání probíhalo v pravidelnou dobu. Tedy v poledne a v šest večer. Proč se vlastně hrká?

Na Zelený čtvrtek byl Pán Ježíš zrazen a zajat, na Velký pátek byl mučen, ukřižován, pohřben a v hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto tři dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček.