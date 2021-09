Na place před Talábovým šenkem, kde bývaly hody zhruba před dvaceti lety, jsme postavili máju - menší, než je normálně zvykem. A zelené jsme udělali jen okolo placu. Finančně nás hodně podpořila Jihomoravská komunitní nadace, díky které se nám podařilo zajistit třeba večeři pro přespolní, kterou by kvůli škodám po tornádu někteří z nás nemohli udělat. A díky koláčkové výzvě a pekárně Zdena z Mikulčic se nám na hody sešlo neuvěřitelných 1400 koláčků, které udělaly radost i v polní kuchyni Na Rybníčku! Počasí vyšlo pěkně a pršet nám začalo až muzika hrála ,,Trnavu" - tradiční skladbu k ukončení akce. Všichni byli spokojení, že se po dlouhé době mohli setkat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.