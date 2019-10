Hudbu v sídlech šlechticů si užily stovky lidí

Osm koncertů čtvrtého ročníku LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU se odehrálo od 28. září do 12. října v prostorách Lednicko-valtického areálu a jeho okolí. Dramaturgie letošního festivalu byla připomínkou dvojího jubilea – 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví a 770 let od doby, kdy se na území jižní Moravy usadil knížecí rod Lichtenštejnů.

Lednicko valtický hudební festival přilákal dva tisíce | Foto: archív LVHF