Jak se mandloně dostaly do Hustopečí a jaké byly začátky jejich pěstování? A jak s exotickými stromy souvisí Tatra 111? Přečtěte si článek Vlastimila Tělupila.

Mám rád staré fotografie, jako je tato, i když není zrovna kvalitní. Navíc k ní mám i zajímavý příběh, který se vztahuje k Hustopečím, jak se říká „městu mandloní a vína“ ve kterých i žiji.

Po skončení druhé světové války začaly jezdit z „Auto správy Olomouc ČSD“ Tatry 111 s přívěsem do z Olomouce do přístavu Terst. Tam vozily výrobky z olomouckých firem, nazpět vozily suroviny pro výrobu, dá se říct, že hlavně pro čokoládovnu Zora Olomouc.

Z větší části se jednalo i o jižní ovoce, například mandloně. Cesta z Olomouce do Terstu trvala s těmito Tatrami 111 dva dny tam, dva dny zpět. Vzhledem k tomu, že znám Tatru 111 z praxe, mají tito řidiči můj obdiv.

Není asi žádná novinka, že se náš stát snažil ušetřit devizy, kterých bylo málo. Prostě se objevila snaha být co v největší míře soběstační, proto se začalo plánovat, že by se mandloně pěstovaly u nás.

Bylo vybráno deset míst, kde by se mohly mandloně pěstovat. Postupně se zjistilo, že nejlepší podmínky pro pěstování mandloní jsou v Hustopečích. V roce 1949 byly v Hustopečích vysazeny první mandloně, začátky nebyly nijak lehké. Ale postupně se pěstování mandloní rozšířilo do takové míry, jako jsou dnešní mandloňové sady, které zvláště v době, kdy mandloně kvetou, právem přitahují pozornost návštěvníků.

Budu upřímný, nevím na kolik je tento příběh pravdivý. Jsou to vzpomínky pamětníků a jak jistě víte, lidská paměť není zrovna spolehlivá, ale určitou logiku mu nemohu upřít.

Pokud ví někdo víc o tom jak se dostaly mandloně do Hustopečí a může mě doplnit nebo opravit to, co jsem napsal špatně, budu jen rád. E-mail: vlastimiltelupil@seznam.cz